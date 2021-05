Catalogna | l' indipendentista Aragonès eletto presidente

(Di venerdì 21 maggio 2021) Laha un nuovo: Peredel partito Esquerra Republicana (Erc), è statodal Parlamento regionale con 74 voti a favore su 135. Per l'elezione di ...

Laha un nuovo presidente: Pere Aragonès,del partito Esquerra Republicana (Erc), è stato eletto dal Parlamento regionale con 74 voti a favore su 135. Per l'elezione di Aragonès,...Madrid, 21 mag 10:58 - I voti di Candidatura di unità popolare che contribuiranno oggi alla nomina di Pere Aragones del partitoSinistra...La Catalogna ha un nuovo presidente: Pere Aragonès, indipendentista del partito Esquerra Republicana (Erc), è stato eletto dal Parlamento regionale con 74 voti a favore su 135. (ANSA) ...La Catalogna ha scongiurato il rischio di nuove elezioni in extremis. Dopo 90 giorni di trattative, i due principali partiti indipendentisti, Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya (JxC), ha ...