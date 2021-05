Catalogna | Aragonès | indipendentista | è il nuovo presidente

(Di venerdì 21 maggio 2021) Per l'elezione di, oltre al sostegno di Erc è stato decisivo quello di Junts per Catalunya — la formazione dell'ex numero uno regionale Carles Puigdemont L'articolo proviene da Firenze Post.

ha promesso "percorrere la strada dell'indipendenza fino alla fine". "Voglio fare come la Scozia, avrei voluto che la Spagna agisse come la Gran Bretagna nel 2014", ha aggiunto, riferendosi ...Laha un nuovo presidente: Pere, indipendentista del partito Esquerra Republicana (Erc), è stato eletto dal Parlamento regionale con 74 voti a favore su 135. Per l'elezione di,...