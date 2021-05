CASTEL VOLTURNO – Il Napoli prepara la sfida con il Verona | lavoro in palestra e personalizzato per Koulibaly

(Di venerdì 21 maggio 2021) Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurrino il match contro il, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione condi scarico, esercizi di mobilità e addominali.ha svoltoinin campo.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CASTEL VOLTURNO

CasertaWeb

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per ......e tre avventori di un bar che si trova in una delle 13 frazioni del Comune di Cerro a, ... mentre i due giovani sono stati denunciati dagli uomini dell'Arma diSan Vincenzo per i reati ...Il Napoli, attraverso il suo canale Twitter e il suo sito, ha emanato il report dell'allenamento odierno. Ecco quanto estrapolato ...Seduta mattutina al centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli di Gattuso prepara il match di campionato contro il Verona. Il report.