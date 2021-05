Caso Grillo Jr.: nuovi importanti sviluppi (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai sono settimane che si parla del Caso Grillo Jr, il figlio di Beppe Grillo, accusato di aver abusato di una ragazza, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, mentre era con tre suoi amici in una viletta a Cala di Volpe. Caso Grillo Jr: sostanze stupefacenti tra i messaggi scambiati Per via delle indagini, affidate alla procura di Tempio Pausania, a quanto riporta Il Giornale, gli inquirenti hanno messo sotto controllo il cellulare ai ragazzi per analizzare ogni minimo dettaglio utile a comprendere quanto accaduto. Tra i vari messaggi scambiati dai quattro amici con altri, esterni però alla faccenda, la procura è venuta a conoscenza di alcuni video girati quella notte da un cameramen. Intanto, sono spuntate altre chat, postume a quella notte, che però fanno intuire la possibilità che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai sono settimane che si parla delJr, il figlio di Beppe, accusato di aver abusato di una ragazza, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, mentre era con tre suoi amici in una viletta a Cala di Volpe.Jr: sostanze stupefacenti tra i messaggi scambiati Per via delle indagini, affidate alla procura di Tempio Pausania, a quanto riporta Il Giornale, gli inquirenti hanno messo sotto controllo il cellulare ai ragazzi per analizzare ogni minimo dettaglio utile a comprendere quanto accaduto. Tra i vari messaggi scambiati dai quattro amici con altri, esterni però alla faccenda, la procura è venuta a conoscenza di alcuni video girati quella notte da un cameramen. Intanto, sono spuntate altre chat, postume a quella notte, che però fanno intuire la possibilità che ...

