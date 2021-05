Caso arbitri | il Corriere della Sera | “In tre ora rischiano la radiazione”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Uno scandalo scuote il mondo arbitrale italiano e riguarda i rimborsi spese. A finire sotto indagine sono stati Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta, più quattro assistenti. Come riporta il, se le anomalie dovessero essere confermate, i direttori di garalaa causagravità degli atti, anche se non rilevanti dal punto di vista economico visto che le eventuali irregolarità riguardano poche centinaia di euro. I tresono stati sospesi in via cautelare. SportFace.

... che riceve 3.800 euro lordi a partita e un compenso fisso di 30.000 euro annui , che sale a 90.000 euro neldegliinternazionali. Secondo Il Tempo , Pasqua avrebbe chiesto un rimborso ...... per non perderli a parametro zero che sarebbe scattato indi retrocessione della stessa ... e non sembra abbia rubato, semmai ha sempre lottato contro tutto e tutti,, giornalisti e ...La classe arbitrale italiana è nell’occhio del ciclone per un’indagine della Procura FIGC iniziata il 21 aprile e vicina alla sua conclusione: i pm federali stanno lavorando su presunte alterazioni ne ...Tuttosport apre in prima pagina con l’allenatore della Juve che si gioca la riconferma: "Pirlo sul filo. La conquista della Coppa Italia rilancia le ambizioni del tecnico della Juve. Ma adesso è fonda ...