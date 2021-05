Caro Sorgi, il 99% degli italiani non vive in una casa da un milione di euro (Di sabato 22 maggio 2021) È bastata una proposta di “sinistra” di Enrico Letta per far scattare sulla sedia tutti i maggiori commentatori del Paese, insieme logicamente al premier Draghi. Letta aveva proposto di tassare le successioni e donazioni a partire da cinque milioni di euro. Una manovra che avrebbe riguardato, secondo le sue previsioni l’1% degli italiani. I soldi sarebbe dovuti andare ai 18 anni con una sorta di “rendita” per studio e inserimento nel mondo del lavoro. Evidentemente quell’1% sta particolarmente a cuore al premier Draghi e ai commentatori che affollano i salotti tv visto che sono arrivati attacchi incrociati a Letta. Il premier Draghi ha tagliato corto dicendo che non è questo il momento di chiedere soldi agli italiani e che invece bisogna dare. A dargli manforte ci hanno pensato i salotti televisivi all’interno dei ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) È bastata una proposta di “sinistra” di Enrico Letta per far scattare sulla sedia tutti i maggiori commentatori del Paese, insieme logicamente al premier Draghi. Letta aveva proposto di tassare le successioni e donazioni a partire da cinque milioni di. Una manovra che avrebbe riguardato, secondo le sue previsioni l’1%. I soldi sarebbe dovuti andare ai 18 anni con una sorta di “rendita” per studio e inserimento nel mondo del lavoro. Evidentemente quell’1% sta particolarmente a cuore al premier Draghi e ai commentatori che affollano i salotti tv visto che sono arrivati attacchi incrociati a Letta. Il premier Draghi ha tagliato corto dicendo che non è questo il momento di chiedere soldi aglie che invece bisogna dare. A dargli manforte ci hanno pensato i salotti televisivi all’interno dei ...

Advertising

PMO_W : @SpeculaThor @MariuzzoAndrea @Sofiajeanne Caro Mariuzzo, della dicotomia cui si riferisce Speculathor ci sono sovra… - cicciotimo : Caro @MarcelloSorgi il problema non è vivere in un appartamento che vale un milione di euro. Il danno è pensare che… - dlignan : @fattoquotidiano Caro Sorgi per arrivare ad un milione valore catastale, è su quello che si paga, altri che una ce… - bladistic : @La7tv @MarcelloSorgi Eh no caro #Sorgi noi capiamo che devi pure prostituirti giornalisticamente parlando ma a tut… - Claudio29032 : RT @fabrizio19651: @fattoquotidiano Caro Sorgi: 1. perchè fa finta di non sapere che la tassazione è sui 'valori catastali' (molto più bass… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Sorgi L'effetto Super Mario non risparmia la tv ... il grande Marcello Sorgi. Ma se Mario Draghi come ormai pare certo arriverà per fortuna a guidare ... Magalli ha pubblicato le foto di allora mettendo ironicamente in guardia il suo caro e vecchio amico ...

L'effetto Super Mario non risparmia la tv ... il grande Marcello Sorgi. Ma se Mario Draghi come ormai pare certo arriverà per fortuna a guidare ... Magalli ha pubblicato le foto di allora mettendo ironicamente in guardia il suo caro e vecchio amico ...

Caro Sorgi, il 99% degli italiani non vive in una casa da un milione di euro OptiMagazine F1 | L’arte di saper provocare Le polemiche tra Red Bull e Mercedes sulle ali flessibili in Formula 1 avrebbero bisogno di essere costruite con ben altro ingegno. Facendo riferimento alla storia della categoria e, perché no, alla s ...

L’almanacco del Giunco: il 16 maggio viene brevettata la macchina del caffè e la Apple presenta il MacBook GROSSETO – Domenica 16 maggio, sant'Ubaldo vescovo, il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.33. Accadeva oggi: 218 - La Legione romana III Gallica, di ...

... il grande Marcello. Ma se Mario Draghi come ormai pare certo arriverà per fortuna a guidare ... Magalli ha pubblicato le foto di allora mettendo ironicamente in guardia il suoe vecchio amico ...... il grande Marcello. Ma se Mario Draghi come ormai pare certo arriverà per fortuna a guidare ... Magalli ha pubblicato le foto di allora mettendo ironicamente in guardia il suoe vecchio amico ...Le polemiche tra Red Bull e Mercedes sulle ali flessibili in Formula 1 avrebbero bisogno di essere costruite con ben altro ingegno. Facendo riferimento alla storia della categoria e, perché no, alla s ...GROSSETO – Domenica 16 maggio, sant'Ubaldo vescovo, il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.33. Accadeva oggi: 218 - La Legione romana III Gallica, di ...