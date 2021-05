Caregiver disabili: chi è, doveri, diritti e agevolazioni. La guida completa (Di venerdì 21 maggio 2021) La parola “Caregiver” identifica tutti coloro che prestano aiuto e supporto a familiari disabili bisognosi di assistenza continua o non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. I doveri dei Caregiver comportano un considerevole dispendio di energie e tempo. La normativa, in particolare in materia di rapporti di lavoro, ha riconosciuto questo impegno prevedendo appositi permessi retribuiti o congedi, oltre a specifiche limitazioni in tema di modifica della sede lavorativa. A livello pensionistico e assistenziale la figura dei Caregiver ha assunto rilievo in materia di Ape sociale e indennità di accompagnamento. Previste inoltre una serie di agevolazioni IRPEF o IVA a beneficio dei Caregiver che hanno fiscalmente a carico il familiare. Da ultimo, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 21 maggio 2021) La parola “” identifica tutti coloro che prestano aiuto e supporto a familiaribisognosi di assistenza continua o non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. Ideicomportano un considerevole dispendio di energie e tempo. La normativa, in particolare in materia di rapporti di lavoro, ha riconosciuto questo impegno prevedendo appositi permessi retribuiti o congedi, oltre a specifiche limitazioni in tema di modifica della sede lavorativa. A livello pensionistico e assistenziale la figura deiha assunto rilievo in materia di Ape sociale e indennità di accompagnamento. Previste inoltre una serie diIRPEF o IVA a beneficio deiche hanno fiscalmente a carico il familiare. Da ultimo, ...

