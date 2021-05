Capelli e ciclo: falsi miti e verità su come trattare la chioma durante le mestruazioni (Di venerdì 21 maggio 2021) I Capelli, durante il ciclo mestruale, sembrano sporcarsi facilmente. Un problema che accomuna molte donne, che hanno l’impressone che quando si ha il ciclo i Capelli si sporchino di più. La verità? L’abbiamo chiesta a Elena Accorsi Buttini, divulgatrice scientifica con un master in tricologia. La prima cosa da chiarire, come spiega l’autrice tra le pagine del suo libro – La Scienza dei Capelli (Gribaudo) – è che cosa si intenda per “sporco”. «Ognuno di noi fa un’autovalutazione molto personale su cosa sia sporco e pulito, con standard di riferimento molto diversi tra loro». D’altra parte non si può negare che esista una stretta correlazione tra Capelli, ciclo, menopausa e gravidanza. Si tratta, infatti, di momenti ... Leggi su amica (Di venerdì 21 maggio 2021) Iilmestruale, sembrano sporcarsi facilmente. Un problema che accomuna molte donne, che hanno l’impressone che quando si ha ilsi sporchino di più. La? L’abbiamo chiesta a Elena Accorsi Buttini, divulgatrice scientifica con un master in tricologia. La prima cosa da chiarire,spiega l’autrice tra le pagine del suo libro – La Scienza dei(Gribaudo) – è che cosa si intenda per “sporco”. «Ognuno di noi fa un’autovalutazione molto personale su cosa sia sporco e pulito, con standard di riferimento molto diversi tra loro». D’altra parte non si può negare che esista una stretta correlazione tra, menopausa e gravidanza. Si tratta, infatti, di momenti ...

