Caos rifiuti, Petrarulo propone ecoisole senza tessera: “Sempre aperte per evitare discariche a cielo aperto” (Di venerdì 21 maggio 2021) ecoisole si, ma senza tessera elettronica per accedervi. E’ questa la soluzione proposta dal consigliere comunale di Forza Italia Raffaele Petrarulo per evitare il Caos rifiuti che si sta verificando in alcune zone della città. “E’, purtroppo, sotto gli occhi di tutti il malfunzionamento di tale sistema nei quartieri ad esempio di San Salvario e San Donato, dove moltissimi rifiuti, anziché essere inseriti attraverso l’utilizzo di una tessera/badge nelle ecoisole vengono abbandonati a lato delle medesime o nei loro dintorni, offrendo così uno spettacolo a dir poco indecoroso” spiega Petrarulo presentando la sua proposta di mozione. . “Uno dei problemi rilevati, infatti, consiste proprio nel non ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 21 maggio 2021)si, maelettronica per accedervi. E’ questa la soluzione proposta dal consigliere comunale di Forza Italia Raffaeleperilche si sta verificando in alcune zone della città. “E’, purtroppo, sotto gli occhi di tutti il malfunzionamento di tale sistema nei quartieri ad esempio di San Salvario e San Donato, dove moltissimi, anziché essere inseriti attraverso l’utilizzo di una/badge nellevengono abbandonati a lato delle medesime o nei loro dintorni, offrendo così uno spettacolo a dir poco indecoroso” spiegapresentando la sua proposta di mozione. . “Uno dei problemi rilevati, infatti, consiste proprio nel non ...

