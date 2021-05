Canottaggio, Coppa del Mondo 2021: quattro di coppia già in finale nelle batterie mattutine (Di venerdì 21 maggio 2021) Conclusa la prima mattinata della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso di svolgimento a Lucerna, in Svizzera, con discreti risultati per l’Italia che ottiene dei buoni riscontri in vista delle prossime Olimpiadi. È già finale per il quattro di coppia di Simone Venier, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, partiti a razzo e che hanno mantenuto dietro l’aggressiva Gran Bretagna; gli azzurri hanno gareggiato con il lutto al braccio per ricordare Filippo Mondelli, scomparso meno di un mese fa. Bene anche il doppio pesi leggeri maschile, con Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo che strappano il pass per la semifinale con il tempo di 6’25”98 avanti a Norvegia, Cina, Cile, Portogallo2 ed Egitto. Per gli azzurri è il secondo tempo in assoluto, dietro alla sola ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Conclusa la prima mattinata delladeldiin corso di svolgimento a Lucerna, in Svizzera, con discreti risultati per l’Italia che ottiene dei buoni riscontri in vista delle prossime Olimpiadi. È giàper ildidi Simone Venier, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, partiti a razzo e che hanno mantenuto dietro l’aggressiva Gran Bretagna; gli azzurri hanno gareggiato con il lutto al braccio per ricordare Filippo Mondelli, scomparso meno di un mese fa. Bene anche il doppio pesi leggeri maschile, con Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo che strappano il pass per la semicon il tempo di 6’25”98 avanti a Norvegia, Cina, Cile, Portogallo2 ed Egitto. Per gli azzurri è il secondo tempo in assoluto, dietro alla sola ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Coppa Canottaggio, Coppa del Mondo di Lucerna: c'è Montesano Leggi l'articolo completo al link: https://cremonasport.it/2021/05/20/canottaggio - coppa - del - mondo - di - lucerna - senza - rodini/ redazione@oglioponews.it ...

Rocek, niente pass olimpico, Ruta in Coppa a Lucerna Le regate di canottaggio di Lucerna, valide per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo, non hanno ...impegnata sulle acque del leggendario Rotsee in occasione della seconda tappa della Coppa ...

Canottaggio, Coppa del Mondo di Lucerna: c'è Montesano - OglioPoNews OglioPoNews Canottaggio, Coppa del Mondo 2021: quattro di coppia già in finale nelle batterie mattutine Conclusa la prima mattinata della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso di svolgimento a Lucerna, in Svizzera, con discreti risultati per l'Italia che ottiene dei buoni riscontri in vista delle pros ...

Lucerna: in gara 14 equipaggi pontini CANOTTAGGIOAl via oggi la seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà a Lucerna fino a domenica. Sul bacino del Rotsee l'Italia schiera 13 equipaggi confermandosi quindi ...

