Campagna vaccinale anti-Covid, HUB di Avellino aperto fino alle 24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperto oggi, 21 maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 il Centro vaccinale di Avellino – Campo Coni: 1.020 i cittadini, iscritti in piattaforma regionale e convocati via sms nella giornata di oggi nell'ambito della Campagna vaccinale anti-Covid 19. Saranno operativi oggi tutti i 22 Centri Vaccinali territoriali, oltre al Drive through presso la Caserma Berardi e il Centro vaccinale del P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi, per la somministrazione del vaccino in ambiente protetto, per un totale di 4.764 vaccinazioni programmate, tra prime convocazioni e richiami. Ad oggi sono 212.256 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Avellino, di cui 151.780 prime dosi ...

