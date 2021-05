Calendario scolastico 2021/22, in Friuli Venezia Giulia le lezioni iniziano il 16 settembre (Di venerdì 21 maggio 2021) Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, è stato approvato oggi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia il Calendario scolastico regionale 2021/2022. Per quel che riguarda le scuole dell'infanzia, statali e paritarie l'inizio delle lezioni viene fissato per il 16 settembre 2021, con termine il 30 giugno 2022. Lo comunica la Regione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, è stato approvato oggi dalla Giunta delilregionale/2022. Per quel che riguarda le scuole dell'infanzia, statali e paritarie l'inizio delleviene fissato per il 16, con termine il 30 giugno 2022. Lo comunica la Regione L'articolo .

