Calendario Italia Volley Nations League maschile 2021 | programma | tv | date e orari

Il Calendario dell'Italia alla Volleyball Nations League maschile 2021: ecco il programma con date e orari di tutte le partite degli Azzurri. La Nazionale guidata da Gianlorenzo Blengini torna in campo nella "bolla" di Rimini per disputare la VNL e confrontarsi con le migliori squadre al mondo. L'Italia inizierà la sua avventura venerdì 28 maggio sfidando la Polonia, per poi incontrare tutte le altre Nazionali nel round-robin con la speranza di passare il turno per giocarsi le medaglie. Si tratta di una tappa fondamentale per gli Azzurri in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tutte le partite saranno visibili in abbonamento su Volleyball World TV, mentre La7 mostrerà in diretta 28 ...

