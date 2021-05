Calciomercato Salernitana, occhi puntati sul portiere dell’Atalanta: la situazione (Di venerdì 21 maggio 2021) La Salernitana neopromossa in Serie A inizia a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. occhi sul portiere della Dea La Salernitana da poco neopromossa in Serie A inizia a sondare il terreno per alcuni giocatori che andranno a rinforzare l’attuale rosa in vista del prossimo campionato nella massima serie. occhi sul portiere dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com la società campana starebbe pensando a Marco Carnesecchi per difendere i pali nella prossima stagione, estremo difensore classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma nell’ultima stagione protagonista in Serie B con la maglia della Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Laneopromossa in Serie A inizia a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.suldella Dea Lada poco neopromossa in Serie A inizia a sondare il terreno per alcuni giocatori che andranno a rinforzare l’attuale rosa in vista del prossimo campionato nella massima serie.sul. Secondo quanto riportato da Tutto.com la società campana starebbe pensando a Marco Carnesecchi per difendere i pali nella prossima stagione, estremo difensore classe 2000, di proprietàma nell’ultima stagione protagonista in Serie B con la maglia della Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

