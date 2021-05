Calciomercato Juventus, per Buffon ipotesi affascinante dalla Serie B (Di venerdì 21 maggio 2021) Il portiere sarebbe tentato dal Monza di Galliani e Berlusconi Gigi Buffon, nei giorni scorsi, ha annunciato per la seconda volta l’addio alla Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Nonostante i 43 anni, però, il portiere non dovrebbe appendere i guanti al chiodo. Il numero uno bianconero, infatti, anche nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha dimostrato di essere ancora in ottima condizione e di poter dare ancora tanto in campo, con il futuro dietro una scrivania che può aspettare. Nei giorni scorsi si è parlato di diverse soluzioni per l’estremo difensore Campione del Mondo con la Nazionale del 2006: si è parlato infatti di Atalanta, Milan in caso di rinnovo di Donnarumma e Fiorentina.ù A sorpresa, però, il futuro di Gianluigi Buffon nella prossima stagione potrebbe essere in ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il portiere sarebbe tentato dal Monza di Galliani e Berlusconi Gigi, nei giorni scorsi, ha annunciato per la seconda volta l’addio allanella prossima sessione estiva di. Nonostante i 43 anni, però, il portiere non dovrebbe appendere i guanti al chiodo. Il numero uno bianconero, infatti, anche nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha dimostrato di essere ancora in ottima condizione e di poter dare ancora tanto in campo, con il futuro dietro una scrivania che può aspettare. Nei giorni scorsi si è parlato di diverse soluzioni per l’estremo difensore Campione del Mondo con la Nazionale del 2006: si è parlato infatti di Atalanta, Milan in caso di rinnovo di Donnarumma e Fiorentina.ù A sorpresa, però, il futuro di Gianluiginella prossima stagione potrebbe essere in ...

