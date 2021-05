Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Luca Pellegrini: le ultime (Di venerdì 21 maggio 2021) Pellegrini Juve: il terzino non rimarrà al Genoa nella prossima stagione. Le ultime sul classe 1999 ex Roma e Cagliari C’è anche Luca Pellegrini tra i calciatori della Juventus in prestito fino al prossimo 30 giugno. Molti rientreranno alla base e, nello specifico, sembra già deciso il futuro del terzino attualmente al Genoa. Pellegrini è infatti reduce da un’annata piuttosto deludente, condizionata dagli infortuni, e come riportato da Gazzetta.it difficilmente resterà un’altra stagione in Liguria. Il club rossoblù non tratterà con la Juve per la conferma del classe 1999. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)Juve: il terzino non rimarrà al Genoa nella prossima stagione. Lesul classe 1999 ex Roma e Cagliari C’è anchetra i calciatori dellain prestito fino al prossimo 30 giugno. Molti rientreranno alla base e, nello specifico, sembra giàildel terzino attualmente al Genoa.è infatti reduce da un’annata piuttosto deludente, condizionata dagli infortuni, e come riportato da Gazzetta.it difficilmente resterà un’altra stagione in Liguria. Il club rossoblù non tratterà con la Juve per la conferma del classe 1999. L'articolo proviene da Calcio News 24.

