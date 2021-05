Calciomercato | Berlusconi ricrea la coppia del Mondiale 2006 | i dettagli

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’annuncio dell’addio alla Juventus da parte di Gianluigi Buffon ha scatenato una ridda di voci di, l’ultima della serie, forse la più consistente, prevede il passaggio al Monza con Pippo Inzaghi in panchina. ILa scorso 11 maggio il campione del mondo delGianluigi Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus, un addio improvviso nei modi ma che non stupisce nei fatti. Buffon, 43 anni lo scorso 28 gennaio era tornato a Torino dopo la parentesi al Paris Saint-Germain con due obiettivi, vincere la Champions League, l’unico trofeo che manca al suo palmares e superare il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini. Il primo obiettivo è stato miseramente fallito. Per due anni di seguito la Juventus nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo non è andata oltre gli ottavi di finale, il ...