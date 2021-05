(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Sto leggendo in questi giorni tante falsità. Voglio solo dire che hodiad Alessandroperché lo ritenevo un passo importante per la mia carriera". Così su Instagram l'attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo Gianlucain merito alla decisione di cambiare agente.

Gazzetta_it : #Roma, follia a #Trigoria: il padre di #Scamacca armato di spranga danneggia le auto - TV7Benevento : Calcio: Scamacca, 'ho scelto liberamente di affidarmi a Lucci'... - sportface2016 : #Genoa , #Scamacca sul cambio procuratore: 'Ho scelto liberamente' - sportface2016 : #SerieA | #CagliariGenoa, i convocati di Davide #Ballardini: assenti #Scamacca e #Biraschi - sportli26181512 : Coppa Italia, classifica marcatori: Scamacca capocannoniere nel 2020/21: La manifestazione si è chiusa con il succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Scamacca

Pellegrini,. Squalificati : - ....da tastiera tra la Scarpa d'Oro della passata stagione e uno dei presidenti più abbienti del... Perin, Criscito, Zappacosta, Badelj, Strootman enon sono solo sei titolari protagonisti ...Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Sto leggendo in questi giorni tante falsità. Voglio solo dire che ho scelto liberamente di affidarmi ad Alessandro Lucci perché lo ritenevo un passo importante per la mi ...Il caso procuratori, e in particolare il ruolo di Alessandro Lucci e di Leonardo Bonucci, hanno scosso nell'ultima settimana il mondo del calcio. Uno dei pr ...