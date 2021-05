Calcio: Ranocchia, ‘Conte rivoluziona le squadre, ha vinto ovunque e mai per caso’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. – (Adnkronos) – “Ha fatto un’escalation incredibile. Io lo conosco da quando ha esordito come allenatore all’Arezzo, ha fatto un percorso straordinario. Ha vinto ovunque ha allenato e mai per caso: dietro i suoi successi c’è metodo, passione, tanto lavoro, ha un grande staff alle spalle e poi ha la capacità di saper scegliere e indirizzare i giocatori verso le cose che richiede. Credo che in questa cosa sia tra i migliori al mondo. Conte prende una squadra, la rivoluziona e la porta a vincere. È quello che ha fatto negli ultimi due anni, da quando è qui con noi”. Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia esalta con queste parole il suo allenatore Antonio Conte che ha condotto i nerazzurri allo scudetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. – (Adnkronos) – “Ha fatto un’escalation incredibile. Io lo conosco da quando ha esordito come allenatore all’Arezzo, ha fatto un percorso straordinario. Haha allenato e mai per caso: dietro i suoi successi c’è metodo, passione, tanto lavoro, ha un grande staff alle spalle e poi ha la capacità di saper scegliere e indirizzare i giocatori verso le cose che richiede. Credo che in questa cosa sia tra i migliori al mondo. Conte prende una squadra, lae la porta a vincere. È quello che ha fatto negli ultimi due anni, da quando è qui con noi”. Il difensore dell’Inter Andreaesalta con queste parole il suo allenatore Antonio Conte che ha condotto i nerazzurri allo scudetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

