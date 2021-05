Calcio: Premier; insulti razzisti a sudcoreano Son,8 arresti (Di venerdì 21 maggio 2021) Otto uomini, sospettati di aver pubblicato tweet dai contenuti razzisti sull'attaccante coreano del Tottenhan Heung - min Son, sono stati fermati dalla polizia britannica. Altre quattro persone, tutte ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Otto uomini, sospettati di aver pubblicato tweet dai contenutisull'attaccante coreano del Tottenhan Heung - min Son, sono stati fermati dalla polizia britannica. Altre quattro persone, tutte ...

