Calcio: Oriali 'Preoccupato per futuro? Dobbiamo capire piani proprietà' (Di venerdì 21 maggio 2021) Lele Oriali, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", si fa portavoce dell'incertezza in casa Inter. Nemmeno Conte è sicuro di restare ("Tutti Dobbiamo prima capire i piani della proprietà") e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Lele, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", si fa portavoce dell'incertezza in casa Inter. Nemmeno Conte è sicuro di restare ("Tuttiprimadella") e ...

Advertising

YBah96 : RT @sportface2016: #Inter, le parole di #Oriali: 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non… - EmanueleEC85 : RT @sportface2016: #Inter, le parole di #Oriali: 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non… - sportface2016 : #Inter, le parole di #Oriali: 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro… - sportli26181512 : Oriali: 'Conte ha costruito un'Inter super che può durare nel tempo': Parola di Oriali: 'Conte ha costruito un'Inte… - Fantacalcio : Inter, Oriali: 'Conte, preparazione incredibile. Il futuro? Non ci è stato detto nulla' -