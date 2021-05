Calcio | Oriali | ‘manca un programma definito | non sappiamo date e sede ritiro’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono preoccupato perché non c’è ancora un, non ci sono state ancora comunicatee sedi del ritiro. Dobbiamo prima capire i piani della proprietà”. Queste le parole del dirigente dell’Inter Gabrielein un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo presente nerazzurro. “Io e Conte non eravamo presenti al discorso di Zhang con la squadra riguardo alle mensilità – ha proseguito– per quanto riguarda Antonio, dobbiamo capire i piani della società”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Biasin, il Tweet sulle parole diProprio in riferimento all'intervista dialla Gazzetta dello Sport, è arrivato il commento su Twitter del giornalista - e tifoso nerazzurro - Fabrizio ...: 'Nessun programma, sono preoccupato' La situazione in via di definizione sul piano economico e dirigenziale è un ostacolo per la progettazione. 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono preoccupato perché non c’è ancora un programma definito, non ci sono state ancora comunicate date e sedi del ritiro. Dobbiamo prima capire i piani della proprietà”. Q ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.30 – Ranieri annuncia l’addio alla Sampdoria – Claudio Ranier ...