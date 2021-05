Calcio | Oriali | ‘ho preteso la completa gestione sportiva della Pinetina’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Holapartealla Pinetina, se necessario riferendo solo a Zhang e Marotta”. Queste le parole del dirigente dell’Inter Gabriele Oirali in un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla domanda sulla chiamata ricevuta da Marotta in merito al suo ritorno in nerazzurro. “Ero vicino al ritorno già quattro anni fa ma non se ne fece nulla – ha proseguito– inizio a credere che non sia un caso che il mio ritorno abbia coinciso con la vittoria dello scudetto”. L’ex mediano, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982 ha parlato anche di Mauro Icardi: “è un altro dei tanti problemi che abbiamo gestito, ogni dubbio o problema doveva passare da me”. L'articoloWeb.

"Io e Conte non eravamo presenti al discorso di Zhang con la squadra riguardo alle mensilità - ha proseguito- per quanto riguarda Antonio, dobbiamo capire i piani della società"."Ero vicino al ritorno già quattro anni fa ma non se ne fece nulla - ha proseguito- inizio a credere che non sia un caso che il mio ritorno abbia coinciso con la vittoria dello scudetto". L'...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Rivalità sportiva, giusto che non finisca mai". Così il dirigente dell'Inter Gabriele Oriali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, alla domanda riguardo la storica r ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Conte dirige l'orchestra e valorizza tutti. Nel 2014 Tavecchio mi chiede di fareil team manager della Nazionale con Conte in panchina. Ci incontrammo a Milano e capimmo su ...