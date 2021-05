Calcio | congresso Fifa | lanciata proposta di giocare il mondiale ogni due anni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – Nel corso del 71°dellaè stataladi disputare ildueinvece chequattro come adesso. L’idea è della Federazione Saudita ed è stata approvata con il sostegno di 166 federazioni, mentre in 21 si sono astenute. Nulla è ancora definito ma nei prossimi mesi lastudierà questa soluzione, valuterà i costi e i benefici, e poi deciderà se accettare la. Sulla questione non si è espresso il presidente dellaGiInfantino liquidando la questione con una battuta molto breve: ‘Vivremo i Mondialidue? Solo il tempo lo dirà”. L'articolo ...

E' stato il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al - Misehal, a proporre lo studio. 'Crediamo che il futuro del calcio debba essere studiato'. Nel corso del 71° congresso della Fifa è stata lanciata la proposta di disputare il mondiale ogni due anni invece che ogni quattro come adesso. L'idea è della Federazione Saudita ed è stata approvata con il sostegno di 166 federazioni, mentre in 21 si sono astenute. In casa Fifa quella di oggi è stata la giornata riservata al 71° Congresso della massima organizzazione calcistica internazionale. Gianni Infantino, presidente della FIFA, si è così espresso durante il 71esimo congresso del massimo organismo calcistico: 'Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni.'