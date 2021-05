Calcio | congresso Fifa | lanciata proposta di giocare il mondiale ogni due anni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – Nel corso del 71°dellaè stataladi disputare ildueinvece chequattro come adesso. L’idea è della Federazione Saudita ed è stata approvata con il sostegno di 166 federazioni, mentre in 21 si sono astenute. Nulla è ancora definito ma nei prossimi mesi lastudierà questa soluzione, valuterà i costi e i benefici, e poi deciderà se accettare la. Sulla questione non si è espresso il presidente dellaGiInfantino liquidando la questione con una battuta molto breve: “Vivremo i Mondialidue? Solo il tempo lo dirà”. L'articolo proviene da ...

Nei giorni scorsi alcuni siti di informazione hanno rivelato una sorta di collusione tra la Fifa e il progetto SuperLega , oggi nel corso del 71esimodella Fifa , il presidente Infantino si è difeso dalle indiscrezioni del New York Times che lo aveva etichettato come 'un alleato della SuperLega'. Calendario Fifa Nel frattempo nell'...... mercoledì pomeriggio, siamo entrati in quello che nelsi chiama tempo di recupero. Biden è ... Al contrario, i membri deldell'ala progressista del Partito Democratico chiedono ...Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Nel corso del 71° congresso della Fifa è stata lanciata la proposta di disputare il mondiale ogni due anni invece che ...Gianni Infantino ha risposto alle accuse del New York Times in merito alla situazione Superleage a margine del congresso Fifa.