C Conti | motivazioni ReiThera | inconciliabile investimento per rafforzare impresa

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. -(Adnkronos) - L'per il progettonon può comprendere l'acquisto della proprietà della sede operativa della Società mentre la spesa per la realizzazione del solo impianto di infialamento e confezionamento per il progetto di vaccinoammonterebbe a 7,734 milioni di euro e non raggiungerebbe la soglia minima di 10 milioni di euro prevista dalle normative. Così la Corte deispiega leche hanno portato alla ricusazione del visto al decreto del Ministero dello sviluppo economico che approvava approvato l'Accordo di febbraio 2021, che coinvolgeva anche Invitalia e, "volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano". La corte ricorda come "tale ...

Roma, 21 mag. -(Adnkronos) – L'investimento per il progetto ReiThera non può comprendere l'acquisto della proprietà della sede operativa della Società mentre la spesa per la realizzazione del solo imp ...