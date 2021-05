Burioni: “Ho paura dell’ago, ma il giorno del vaccino…” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Roberto Burioni una ne fa e cento ne pensa, specialmente sul coronavirus. Quello che ha fatto, infine, è stato di vaccinarsi. Anche se, confessa, aveva paura dell’ago…. Burioni e la paura dell’ago Il professor Roberto Burioni ha paura dell’ago e non teme di confessarlo nel corso di un’intervista video al Corriere della Sera «Non mi fa piacere sottopormi a punture. Ma il momento in cui mi hanno vaccinato è stato il più bello della mia vita». Nel momento dell’intervista Burioni era al Burger King in viale Tibaldi, a Milano. Voi direte, per mangiarsi un panino? Giammai! Era lì per discutere di vaccini e fare i suoi complimenti ai manager italiani della catena di fast food. Hanno infatti contribuito a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Robertouna ne fa e cento ne pensa, specialmente sul coronavirus. Quello che ha fatto, infine, è stato di vaccinarsi. Anche se, confessa, aveva….e laIl professor Robertohae non teme di confessarlo nel corso di un’intervista video al Corriere della Sera «Non mi fa piacere sottopormi a punture. Ma il momento in cui mi hanno vaccinato è stato il più bello della mia vita». Nel momento dell’intervistaera al Burger King in viale Tibaldi, a Milano. Voi direte, per mangiarsi un panino? Giammai! Era lì per discutere di vaccini e fare i suoi complimenti ai manager italiani della catena di fast food. Hanno infatti contribuito a ...

