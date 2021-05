Buongiorno dalla Borsa 21 maggio 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) (TeleBorsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 34.084,15 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 13.494,09 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 28.317,8 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 14.535,1 punti. Poco mossa la Borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,31%; poco mosso Londra, che mostra un -0,09%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,32%. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +0,83% sul precedente. Seduta vivace oggi per S.S. Lazio, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,61%. Annunciate le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Tele) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 34.084,15 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 13.494,09 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 28.317,8 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 14.535,1 punti. Poco mossa ladi Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,31%; poco mosso Londra, che mostra un -0,09%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,32%. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +0,83% sul precedente. Seduta vivace oggi per S.S. Lazio, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,61%. Annunciate le ...

