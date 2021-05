Brusaferro: “In 7 regioni incidenza al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, si può riprendere tracciamento e lavorare su contenimento” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ci sono 7 regioni, rispetto alle 3 della scorsa settimana, che hanno valori di incidenza al di sotto della soglia di 50 casi per 100mila abitanti, che è la soglia sotto la quale si può procedere al tracciamento sistematico e si può lavorare col contenimento”. Lo ha evidenziato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa per l’analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Si tratta di Abruzzo (42), Friuli Venezia Giulia (24), Liguria (43), Sardegna (25), Umbria (42), Veneto (45), Molise (20). Al termine dell’illustrazione dei dati, Brusaferro ha quindi insistito: “L’incidenza al di sotto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ci sono 7, rispetto alle 3 della scorsa settimana, che hanno valori dial didella soglia di 50per, che è la sogliala quale si può procedere alsistematico e si puòcol”. Lo ha evidenziato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa per l’analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Si tratta di Abruzzo (42), Friuli Venezia Giulia (24), Liguria (43), Sardegna (25), Umbria (42), Veneto (45), Molise (20). Al termine dell’illustrazione dei dati,ha quindi insistito: “L’al didel ...

