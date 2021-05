Bruno | “Careca mi fece impazzire | l’unico avversario che ho sognato la notte”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 21 maggio 2021): “miche hola. Cuadrado? Gli avrei fatto male dopo la prima simulazione” Pasquale, ex calciatore ed attuale opinionista, ha ricordao i tempi in cui ha affrontato sul campo,, ex attacante del Napoli dell’era Maradona, ha parlato della lotta per la Champions League dela prossima stagione, di Cuadrado e di altro. Queste le sue parole: SU UN NAPOLI JUVENTUS DI COPPA ITALIA “Durante Napoli-Juventus di Coppa UEFA la copertura del San Paolo non era finita e quando i tifosi cantavano vibrava tutto. Quella è stata l’unicain cui mi sonoun. Ho provato ...