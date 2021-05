Bridgerton 2: Phoebe Dynevor e l’addio al duca (Di venerdì 21 maggio 2021) Bridgerton è la serie Netflix debuttata alla fine del 2020 che ha interessato tantissimi spettatori. Dopo le prime otto puntate da circa un’ora, la serie continuerà con la seconda stagione. Di recente abbiamo scoperto che in Bridgerton 2 mancherà uno dei personaggi principali: il duca. La serie è ambientata nei primi anni del 1800, ma non segue eventi storici accurati. L’attenzione è focalizzata sul debutto in società delle giovani fanciulle che cercano marito. In particolare la famiglia Bridgerton accompagna Daphne (Phoebe Dynevor) in questo percorso. Quasi più che i sentimenti, i favori economici portati da un matrimonio sono importanti per le decisioni. Daphne e il duca di Hastings (Regé-Jean Page) fingeranno di frequentarsi per tenere lontani i cattivi partiti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è la serie Netflix debuttata alla fine del 2020 che ha interessato tantissimi spettatori. Dopo le prime otto puntate da circa un’ora, la serie continuerà con la seconda stagione. Di recente abbiamo scoperto che in2 mancherà uno dei personaggi principali: il. La serie è ambientata nei primi anni del 1800, ma non segue eventi storici accurati. L’attenzione è focalizzata sul debutto in società delle giovani fanciulle che cercano marito. In particolare la famigliaaccompagna Daphne () in questo percorso. Quasi più che i sentimenti, i favori economici portati da un matrimonio sono importanti per le decisioni. Daphne e ildi Hastings (Regé-Jean Page) fingeranno di frequentarsi per tenere lontani i cattivi partiti, ...

