Boxe: Giuseppe Carafa vince il titolo Continentale IBO dei pesi leggeri (Di sabato 22 maggio 2021) Giuseppe Carafa si è laureato campione Continentale IBO per quanto riguarda i pesi leggeri. Il pugile nato a Gallipoli, residente a Ugento, ha sconfitto con verdetto unanime dei giudici lo spagnolo Pablo Fuego al PalaOzan di Ugento. 97-93, 97-93 e 96-94: questi i cartellini rilasciati dai tre giudici Matteo Montella, Giulio Piras e Francesco Ramacciotti a favore del ventiseienne italiano, il cui record diventa ora di 13 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Si è trattato di un combattimento di buona validità dal punto di vista tecnico, fatto che spinge l’italiano a poter cercare traguardi ora un po’ più alti rispetto a quello appena ottenuto in questa nottata. Carafa aveva già vinto una volta il titolo italiano nei superpiuma, prima di passare ai leggeri ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)si è laureato campioneIBO per quanto riguarda i. Il pugile nato a Gallipoli, residente a Ugento, ha sconfitto con verdetto unanime dei giudici lo spagnolo Pablo Fuego al PalaOzan di Ugento. 97-93, 97-93 e 96-94: questi i cartellini rilasciati dai tre giudici Matteo Montella, Giulio Piras e Francesco Ramacciotti a favore del ventiseienne italiano, il cui record diventa ora di 13 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Si è trattato di un combattimento di buona validità dal punto di vista tecnico, fatto che spinge l’italiano a poter cercare traguardi ora un po’ più alti rispetto a quello appena ottenuto in questa nottata.aveva già vinto una volta ilitaliano nei superpiuma, prima di passare ai...

Advertising

OA_Sport : Boxe: risultato di rilievo per Giuseppe Carafa, campione Continentale IBO dei leggeri - fight_shield : Si è conclusa la serata di boxe in provincia di Lecce, con la vittoria titolata del pugile pugliese! - Tommygladius79 : ?? @IBOBoxing Leggeri ?? Giuseppe Carafa ???? vs Fuego ???? ?? Ugento LE ??? Pala OZan ?? 21/5/2021 ?? PESO FATTO DOM… - FedPugilistica : ?? @IBOBoxing Leggeri ?? Giuseppe Carafa ???? vs Fuego ???? ?? Ugento LE ??? Pala OZan ?? 21/5/2021 ?? PESO FATTO DOM… -