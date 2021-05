Borse, Piazza Affari sfiora i 25mila punti. Lunedì a Milano cedole per 18 big (Di venerdì 21 maggio 2021) Venedì il Ftse Mib è stato il migliore con un rialzo dell'1,1%. Bene i dati su manifatturiero e servizi in Europa e negli Usa. Petrolio in rialzo, spread stabile a 116 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 maggio 2021) Venedì il Ftse Mib è stato il migliore con un rialzo dell'1,1%. Bene i dati su manifatturiero e servizi in Europa e negli Usa. Petrolio in rialzo, spread stabile a 116

