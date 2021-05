Borsa | Europa avanti piano | bene futures Usa | Milano +0 | 35%

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si muovono con prudenza le principali borse europee dopo i dati macro contrastati della mattinata. In rialzo le vendite nel Regno Unito e l'indice Pmi della Francia e dell'Ue, in calo invece quello ...

Nel resto d'Europa cedono Hsbc (-1,5%), Barclays e Lloyds (-1% entrambe) e Bnp (-0,59%). In controtendenza CaixaBank (+0,87%). Farmae', societa' attiva in Italia nell'e - retailing di prodotti per la salute e il benessere sara' lo sponsor principale di una delle piu' importanti squadre di beach soccer in Italia e in Europa, il Viareggio, che ne assumera' anche il nome, chiamandosi Farmae' Viareggio dalla stagione 2021. Lo rende noto un comunicato. L'impegno dell'azienda e' "di ampio respiro poiche' la ...