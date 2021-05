Bonus stagionali, turismo e spettacolo: proroga con il dl Sostegni bis (Di venerdì 21 maggio 2021) Il secondo decreto Sostegni del Governo Draghi, ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Professioni’ a conferma della sua ‘trasversalità’, dispone – come era nelle previsioni – una serie di proroghe di Bonus e agevolazioni varie. In particolare, qui di seguito ci vogliamo soffermare sulla proroga Bonus stagionali, turismo e spettacolo: nel testo del nuovo decreto economico del Governo, sono infatti previsti ulteriori 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021. La novità è dunque inclusa nel testo del provvedimento su cui nella giornata di ieri vi è stato l’ok del Governo in CdM. Il provvedimento, tuttavia, è ancora nella forma di bozza: ci si attende dunque la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma è chiaro che la linea della ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Il secondo decretodel Governo Draghi, ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Professioni’ a conferma della sua ‘trasversalità’, dispone – come era nelle previsioni – una serie di proroghe die agevolazioni varie. In particolare, qui di seguito ci vogliamo soffermare sulla: nel testo del nuovo decreto economico del Governo, sono infatti previsti ulteriori 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021. La novità è dunque inclusa nel testo del provvedimento su cui nella giornata di ieri vi è stato l’ok del Governo in CdM. Il provvedimento, tuttavia, è ancora nella forma di bozza: ci si attende dunque la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma è chiaro che la linea della ...

