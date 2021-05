Bonus 500 euro alle famiglie per acquistare pc e tablet: come fare richiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) Con un Isee fino a 20mila euro è possibile ottenere un Bonus da 500 euro per acquistare materiale tecnologico. Bonus “pc e tablet”: 500 euro per le famiglie con Isee fino a 20mila euro Lo “sconto” di 500 euro andrà richiesto direttamente all’operatore. Il paletto fissato per la corresponsione del Bonus è legato all’Isee: non potrà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Con un Isee fino a 20milaè possibile ottenere unda 500permateriale tecnologico.“pc e”: 500per lecon Isee fino a 20milaLo “sconto” di 500andrà richiesto direttamente all’operatore. Il paletto fissato per la corresponsione delè legato all’Isee: non potrà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

dei_alba : RT @Cavatappi6: Il bonus cultura da 500 euro era una caxxata, dicevano, mentre una bella dote di qualche migliaia di euro sono davvero una… - sardo1951 : RT @gennaromigliore: Oggi @EmmanuelMacron annuncia un Bonus Cultura per i 18enni francesi. Nel 2015 con il Governo di @matteorenzi introduc… - paesechevai_78 : RT @gennaromigliore: Oggi @EmmanuelMacron annuncia un Bonus Cultura per i 18enni francesi. Nel 2015 con il Governo di @matteorenzi introduc… - CapraGianfranc2 : RT @gennaromigliore: Oggi @EmmanuelMacron annuncia un Bonus Cultura per i 18enni francesi. Nel 2015 con il Governo di @matteorenzi introduc… - arbiter46664 : RT @gennaromigliore: Oggi @EmmanuelMacron annuncia un Bonus Cultura per i 18enni francesi. Nel 2015 con il Governo di @matteorenzi introduc… -