Boltiere | nel PLIS entrano in azione le Guardie Ecologiche Volontarie

(Di venerdì 21 maggio 2021) Come noto da circa un anno e mezzo il(Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del basso corso del fiume Brembo è entrato a far parte dell’ente gestore Parco dei Colli. Il cambio di gestione avvenuto dopo il commissariamento del Parco Adda Nord ha visto anche il ristabilirsi delle GEV. Ovvero, le. Cambio di gestione del parco voluto fortemente anche dall’attuale amministrcomunale di, e che nel corso di questo inizio di gestione sta già mostrando forti segnali di miglioramento. Dal 2018 lenon erano più in funzione, dapprima proprio a causa del commissariamento dell’ente Parco Adda Nord e successivamente lo scorso anno 2020 lo stop è da attribuire al diffondersi del Covid19, che ha ...

Tutti tifosi della Dea. Martina Brozzoni non ha voluto rinunciare all'appuntamento con la storia: si è messa davanti al pc con decisione ...Dal primo maggio le Guardie ecologiche volontarie (Gev) del Plis del basso corso del fiume Brembo hanno iniziato nuovamente la loro attività ufficiale di vigilanza come Polizia Amministrativa del terr ...