Bologna | Rosato Iv | ' Pd colga occasione sostenere Conti'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La scelta di capogruppo donne, seppur ottime colleghe, da parte del Pd è stata strumentale per eliminare due protagonisti evidentemente scomodi”. Così il presidente di Italia Viva Ettoread Affari Italiani. “Ma l'amore per donne in politica da parte del Pd è stato archiviato dopo quell'atto - prosegue- Il gruppo dirigente dovrebbe invece cogliere l'della candidatura di Isabella, un'amministratrice preparata e capace di governare bene quella città. Anche perché di donne candidate dal Partito democratico per le amministrative non se vedono proprio”.