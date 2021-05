Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti di venerdì 21 maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Diramato il bollettiino dell’emergenza coronavirus della Regione. Prosegue il monitoraggio dei dati più rilevanti per tenere d’occhio la situazione epidemiologica nel territorio. Nel dettaglio,21, si registrano 847 nuovi, 11, 998, 27.489 tamponi molecolari, 308 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.662 (-87) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #21maggio #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #21maggio #Coronavirus #COVID?19 - AcerboLivio : Bollettino coronavirus, i dati di venerdì 21 maggio a Milano e in Lombardia - fisco24_info : Covid Italia oggi, zona gialla e bollettino regioni: contagi 21 maggio: Bollettino regione per regione con dati del… - VELOSPORT1960 : Il bollettino del 20 maggio della regione sulla pandemia di coronavirus. Da ieri altri 22 morti, indice di positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Ilsul coronavirus in Italia di giovedì 20 maggio 2021 in pdf Erano fino a ieri 1.544 i ... La regione con più casi odierni ieri è statalacon 1.003, seguita da Campania (+649), ...... laè stata quella che ha contato più casi, ieri 1.003 ( qui il report completo ). Oms: "Morti da covid il triplo dei dati ufficiali"/ Potrebbero essere 10 milioniCORONAVIRUS ...Diramato il bollettiino dell’emergenza coronavirus della Regione Lombardia. Prosegue il monitoraggio dei dati più rilevanti per tenere d’occhio la situazione epidemiologica nel territorio. Nel ...Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di venerdì 21 maggio verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio. L'ultimo aggiornamento di ...