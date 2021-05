Bollettino del 21 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il Ministero della Salute,venerdì 21, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HolySeePress : Udienza ai Membri dell’Associazione “Lazare”in occasione del X anniversario di fondazione - - HolySeePress : Nota del Sinodo dei Vescovi - - barinewstv : COVID-19/ Il bollettino di Puglia e Basilicata del 21 maggio - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 21 maggio 2021: 65.555 (+253 rispetto a ieri) - UmbriaVivo : Bollettino vaccinazioni in Umbria del 21 maggio. Prima dose 298.889, ciclo completo 147.142 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

...presentare domanda per le mensilità di quest'anno entro il 31 dicembre 2021 e a farlo dovrà essere il genitore che si occupapagamento della retta. Da allegare alla richiesta ilche ...I dati della Regione Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo la tabelladi oggi, 21 maggio. Registrati inoltre altri 2 morti. Nella Regione, su 4.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono ...Ecco la situazione dei contagi in Piemonte e in provincia di Alessandria nel bollettino coronavirus di venerdì 21 maggio 2021.CATANZARO – Stabile il numero dei nuovi positivi come quello dei decessi, a conferma che occorre ancora vigilare con grande attenzione sull’evoluzione del Covid-19 in Calabria. Il bollettino di oggi, ...