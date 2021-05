Bollettino Coronavirus oggi: i dati in Italia per il 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 21 maggio con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 5.741 nuovi contagiati e 164 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi di oggi 21 maggio nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). “I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) L’andamento dei contagi diin21con ildel Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 5.741 nuovi contagiati e 164 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi di21nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). “I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su ...

