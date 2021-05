Bollettino Coronavirus di Venerdì 21 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi all’1,93% (Di venerdì 21 maggio 2021) In data 21 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,12% (ieri +0,13%) con 4.183.476 contagiati totali, 3.766.660 dimissioni/guarigioni (+12.695) e 125.028 deceduti (+218); 291.788 infezioni in corso (-7.698). Ricoverati con sintomi -458 (9.925); terapie intensive -75 (1.469) con 51 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 269.744 tamponi totali (ieri 251.037) di cui 138.909 molecolari (ieri 137.654) e 130.835 test rapidi (ieri 113.383) con 80.498 casi testati (ieri 78.957); 5.218 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 1,93% (ieri 2,28% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 6,48% (ieri 7,278% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 847;Campania 705; Sicilia 493; Lazio 471; Emilia Romagna 412; Piemonte 393; Toscana ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +0,12% (ieri +0,13%) con 4.183.476 contagiati totali, 3.766.660 dimissioni/guarigioni (+12.695) e 125.028 deceduti (+218); 291.788 infezioni in corso (-7.698). Ricoverati con sintomi -458 (9.925); terapie intensive -75 (1.469) con 51 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 269.744totali (ieri 251.037) di cui 138.909 molecolari (ieri 137.654) e 130.835 test rapidi (ieri 113.383) con 80.498 casi testati (ieri 78.957); 5.218(target 4.311);totali 1,93% (ieri 2,28% – target 2%);/casi testati 6,48% (ieri 7,278% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 847;Campania 705; Sicilia 493; Lazio 471; Emilia Romagna 412; Piemonte 393; Toscana ...

