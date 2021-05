Boga annuncia | “Lascio il Sassuolo Dopo 3 anni è giusto salutarsi”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Jeremielascia il: in un’intervista a L’Equipe, l’ivoriano ha dichiarato di aver deciso di interrompere il suo rapporto con il clubtre. “Da gennaio eravamo in trattative per il rinnovo, senza arrivare ad un accordo. Così abbiamo deciso con i dirigenti che mi sarei trasferito quest’estate.trequi, ora è il momento. Vorrei fare un passo avanti. Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no.diché, ciò non significa che lo seguirò ovunque: dovremo vedere dove andrà, cosa succederà alla fine in questa stagione. Non chiudo nessuna porta”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo Roberto De Zerbi, anche Jeremie annuncia l'addio al Sassuolo. In un'intervista a L'Equipe, l'ivoriano ha svelato: 'Quando ho iniziato a Sassuolo con quest'allenatore (nel 2018, ndr), ero scioccato dall'intensità degli allenamenti.'