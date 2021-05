Blue Bloods 11 su Rai2, Frank alle prese con un nuovo capo: trame episodi 21 e 22 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) nuovo appuntamento con Blue Bloods 11 su Rai2 nelle seconde serate di venerdì 21 e sabato 22 maggio. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd. Si parte venerdì 21 maggio alle 22:05 dopo NCIS 18, con l’episodio 11×05 dal titolo Segreti svelati, di cui vi riportiamo la sinossi: Eddie e la sua partner, l’agente Rachel Witten, ricevono un encomio per il loro coraggio nell’aver fermato un tiratore attivo, fino a quando un civile si fa avanti per accusarli di aver simulato l’incidente come parte di una cospirazione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)appuntamento con11 sunelle seconde serate di venerdì 21 e sabato 22. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd. Si parte venerdì 2122:05 dopo NCIS 18, con l’o 11×05 dal titolo Segreti svelati, di cui vi riportiamo la sinossi: Eddie e la sua partner, l’agente Rachel Witten, ricevono un encomio per il loro coraggio nell’aver fermato un tiratore attivo, fino a quando un civile si fa avanti per accusarli di aver simulato l’incidente come parte di una cospirazione ...

