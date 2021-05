Blazing Strike nelle primissime immagini sembra il grande ritorno dei picchiaduro old school (Di venerdì 21 maggio 2021) Il publisher Aksys Games e lo sviluppatore RareBreed Makes Games hanno annunciato di aver unito le forze per pubblicare Blazing Strike, un picchiaduro a incontri che sembra essere uscito direttamente dagli anni '90. Ispirato dai classici giochi arcade di combattimento di Capcom e SNK, Blazing Strike vuole richiamare gli aspetti esaltanti e nostalgici della pixel art, incorporando al contempo meccaniche moderne. Il gioco utilizzerà un sistema a quattro tasti, con i sei attacchi standard debole-medio-forte per calci e pugni e tre mosse difensive: block, guard e parry. Saranno presenti indicatori speciali come il Rush Trigger, una speciale barra per gli attacchi veloci concatenati da usare con saggezza, e altre finezze, oltre naturalmente a svariate modalità di gioco: il classico Story ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Il publisher Aksys Games e lo sviluppatore RareBreed Makes Games hanno annunciato di aver unito le forze per pubblicare, una incontri cheessere uscito direttamente dagli anni '90. Ispirato dai classici giochi arcade di combattimento di Capcom e SNK,vuole richiamare gli aspetti esaltanti e nostalgici della pixel art, incorporando al contempo meccaniche moderne. Il gioco utilizzerà un sistema a quattro tasti, con i sei attacchi standard debole-medio-forte per calci e pugni e tre mosse difensive: block, guard e parry. Saranno presenti indicatori speciali come il Rush Trigger, una speciale barra per gli attacchi veloci concatenati da usare con saggezza, e altre finezze, oltre naturalmente a svariate modalità di gioco: il classico Story ...

Advertising

zazoomblog : Blazing Strike: il ritorno dei picchiaduro 2D nelle prime foto del gioco - #Blazing #Strike: #ritorno - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #BlazingStrike: il ritorno dei picchiaduro 2D nelle prime foto del gioco - Rukiachan27 : RT @PokeMillennium: Il picchiaduro 2D Blazing Strike è in arrivo su Nintendo Switch #PokemonMillennium #NintendoSwitch #BlazingStrike Artic… - PokeMillennium : Il picchiaduro 2D Blazing Strike è in arrivo su Nintendo Switch #PokemonMillennium #NintendoSwitch #BlazingStrike A… - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Blazing Strike in arrivo nella primavera 2022 su Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Blazing Strike Blazing Strike: il nuovo picchiaduro che strizza l'occhio al passato C hi ha vissuto l'epoca delle sale giochi ricorderà i picchiaduro arcade e questa è la missione del nuovo Blazing Strike Cabinati arcade, monetine sonanti, colpi esplosivi e tanto altro ancora caratterizzavano i picchiaduro arcade degli anni Ottanta e Novanta, come Street Fighter , Mortal Kombat oppure ...

Annunciato Blazing Strike, un nuovo picchiaduro ispirato ai classici arcade Aksys Games ha annunciato Blazing Strike , un nuovo picchiaduro 2D ispirato ai vecchi classici arcade. Il gioco mescola elementi classici con meccaniche di gioco più moderne. Blazing Strike è previsto per il prossimo anno su ...

Annunciato Blazing Strike, un nuovo picchiaduro ispirato ai classici arcade IGN Italia Blazing Strike: il ritorno dei picchiaduro 2D nelle prime foto del gioco RareBreed Makes Games e Aksys Games uniscono le forze per portare su PS4, PS5, Switch e PC un picchiaduro vs anni '90.

Blazing Strike annunciato per PC, Switch, PS4 e PS5: è un nuovo picchiaduro 2D Svelato Blazing Strike, ecco i primi dettagli. Aksys Games e RareBreed Makes Games hanno annunciato Blazing Strike, un titolo picchiaduro in 2D in arrivo nel 2022 su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Is ...

C hi ha vissuto l'epoca delle sale giochi ricorderà i picchiaduro arcade e questa è la missione del nuovoCabinati arcade, monetine sonanti, colpi esplosivi e tanto altro ancora caratterizzavano i picchiaduro arcade degli anni Ottanta e Novanta, come Street Fighter , Mortal Kombat oppure ...Aksys Games ha annunciato, un nuovo picchiaduro 2D ispirato ai vecchi classici arcade. Il gioco mescola elementi classici con meccaniche di gioco più moderne.è previsto per il prossimo anno su ...RareBreed Makes Games e Aksys Games uniscono le forze per portare su PS4, PS5, Switch e PC un picchiaduro vs anni '90.Svelato Blazing Strike, ecco i primi dettagli. Aksys Games e RareBreed Makes Games hanno annunciato Blazing Strike, un titolo picchiaduro in 2D in arrivo nel 2022 su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Is ...