Blazing Strike | il nuovo picchiaduro che strizza l’occhio al passato

Chi ha vissuto l'epoca delle sale giochi ricorderà i picchiaduro arcade e questa è la missione del nuovo Blazing Strike. Cabinati arcade, monetine sonanti, colpi esplosivi e tanto altro ancora caratterizzavano i picchiaduro arcade degli anni Ottanta e Novanta, come Street Fighter, Mortal Kombat oppure Tekken, ma il nuovissimo Blazing Strike ha optato per omaggiare l'epoca a due dimensioni di questi titoli. Una decisione neanche così singolare perché, di titoli che rimandano alle due dimensioni con pixel molto più evidenti, ormai ce ne sono parecchi.

Aksys Games ha annunciato, un nuovo picchiaduro 2D ispirato ai vecchi classici arcade. Il gioco mescola elementi classici con meccaniche di gioco più moderne.è previsto per il prossimo anno su ...Ispirato dai classici, Aksys Games ha annunciato oggi che il suo gioco di combattimento,arriverà su PC e Console nel 2022. Questo nuovo titolo offre una svolta contemporanea alla nostalgia ed è destinata a colpire i giocatori su Console e PC nella primavera del 2022. E' ...Chi ha vissuto l'epoca delle sale giochi ricorderà i picchiaduro arcade e questa è la missione del nuovo Blazing Strike.Aksys Games e RareBreed Makes Games annunciano un nuovo picchiaduro 2D per PC in uscita nella primavera del 2022. Blazing Strike è un beat em up ispirato ...