Advertising

qn_giorno : #Bitcoin, oggi nuovo crollo del valore. I motivi? La guerra della #Cina alla #criptovaluta - intersilvia48 : RT @MassiDL273: ##Zazzamerda afferma che da fonti certe, #Suning e #Zhang hanno investito in #Bitcoin 3 giorni fa. Da quel momento, il prez… - MassiDL273 : RT @AngeloniFilippo: Ufficiale da oggi su - JanAndy5 : RT @AngeloniFilippo: Ufficiale da oggi su - MassiDL273 : ##Zazzamerda afferma che da fonti certe, #Suning e #Zhang hanno investito in #Bitcoin 3 giorni fa. Da quel momento,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin oggi

Il patron di Tesla ha annunciato che il colosso delle auto elettriche non accetterà piùper l'acquisto di auto . Sullo sfondo anche i dubbi sulla sostenibilità ambientale delle ...L'euro peròsi muove in calo contro il biglietto verde, in area 1,218. Il minimo, a 1,217, si ... Non c'è pace per il, che torna nel mirino cinese e perde circa il 9%, trattando intorno a ...Ne parliamo con Christian Miccoli ad di Che Banca! e co-fondatore e responsabile di Conio e Luca Fantacci economista e condirettore del Mints alla Bocconi ...Altro calo del 6,5% dopo la conferma delle posizioni contrarie della Cina. Nell'ultima settimana persa quasi la metà del valore ...