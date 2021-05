Bilancio positivo per l’Hub di Ponte Valentino, Vigorito: “Unire le forze e lavorare insieme” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ha preso il via il 14 maggio scorso e prosegue l’azione di somministrazione dei vaccini da parte dell’Hub vaccinale delle Attività economiche e produttive nato nel Sannio da una collaborazione tra Confindustria Benevento, Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale e Asl con il contributo dei sindacati provinciali (Cgil, Cisl e Uil). Dal giorno della inaugurazione sono state raccolte oltre 5.000 prenotazioni e somministrate oltre 1.000 dosi di vaccino, con altre 700 in programma nei prossimi giorni. l’Hub vaccinale è stato realizzato nella struttura “Intermode” di proprietà del Consorzio Asi di Benevento, situato nell’agglomerato industriale di Ponte Valentino, ha una superficie di 1000 mq, è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l’anamnesi e una capacità che a pieno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ha preso il via il 14 maggio scorso e prosegue l’azione di somministrazione dei vaccini da parte delvaccinale delle Attività economiche e produttive nato nel Sannio da una collaborazione tra Confindustria Benevento, Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale e Asl con il contributo dei sindacati provinciali (Cgil, Cisl e Uil). Dal giorno della inaugurazione sono state raccolte oltre 5.000 prenotazioni e somministrate oltre 1.000 dosi di vaccino, con altre 700 in programma nei prossimi giorni.vaccinale è stato realizzato nella struttura “Intermode” di proprietà del Consorzio Asi di Benevento, situato nell’agglomerato industriale di, ha una superficie di 1000 mq, è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l’anamnesi e una capacità che a pieno ...

Advertising

anteprima24 : ** Bilancio positivo per l'#Hub di Ponte Valentino, #Vigorito: 'Unire le forze e lavorare insieme' **… - NonCapiscer : @paolobocciarel1 Ecco l'ennesimo analfabeta funzionale. Noi PATRIMONIO POSITIVO ZERO DEBITI PASSIVO BILANCIO IN… - csvdifoggia : Foggia: bilancio positivo per il progetto di Medtraining in procura - MercurioPsi : @ricordamiilnome Li ha portato in positivo grazie ad estetismi di Bilancio consentiti dal Concordato. Al termine de… - ruotologiacomo : @tuttonapoli #ADL sta distruggendo di nuovo la squadra che potrebbe vincere lo scudetto, è un suo classico,a lui in… -