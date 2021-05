Bianchi “Assumeremo 70 mila docenti | poi un concorso all’anno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo cominciato a delineare i nuovi concorsi: uno, regolare, in modo che sia possibile per tutti anche programmare le proprie attività. Lavorare sugli insegnanti è fondamentale, abbiamo cominciato a delineare una prima riflessione sulla formazione degli insegnanti, a questo seguiranno altri interventi. Ma soprattutto abbiamo stabilito la possibilità di assumere 70persone in condizioni diverse”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il ministro dell’Istruzione Patrizio.“Abbiamo anticipato il tempo di entrata in ruolo a luglio – ha aggiunto poi -, quindi avremo tutto agosto per fare le supplenze. Sulle supplenze voglio fare una considerazione: abbiamo il problema che in molti settori c’è un problema di insegnanti di materie specifiche, il tema della formazione diventa fondamentale. Stiamo ...