Beppe Sala dice che a Milano potranno nascere nuove forze politiche (Di venerdì 21 maggio 2021) «Tutti hanno in mano dei sondaggi e anche se non vedo l’ora che arrivi il periodo in cui saranno vietati, una cosa è certa: a Milano centrodestra e centrosinistra si equivalgono. A spostare da una parte all’altra i voti sono i candidati». Anche dopo la rinuncia di Gabriele Albertini a correre per il centrodestra nelle prossime comunali milanesi, il sindaco Beppe Sala, candidato per il centrosinistra, al Corriere dice: «Non mi sento la vittoria in tasca». Anche per questo, forse, le liste che l’appoggiano rischiano di raddoppiare rispetto al 2016. Oggi siamo a sei, ma si potrebbe arrivare otto se Calenda presenterà una sua lista autonoma. «Se ci sono comunità che si fanno avanti e hanno voglia e disponibilità a presentarsi mi dico perché no? In un momento in cui tanti fuggono dalla politica e si fa fatica a trovare i ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) «Tutti hanno in mano dei sondaggi e anche se non vedo l’ora che arrivi il periodo in cui saranno vietati, una cosa è certa: acentrodestra e centrosinistra si equivalgono. A spostare da una parte all’altra i voti sono i candidati». Anche dopo la rinuncia di Gabriele Albertini a correre per il centrodestra nelle prossime comunali milanesi, il sindaco, candidato per il centrosinistra, al Corriere: «Non mi sento la vittoria in tasca». Anche per questo, forse, le liste che l’appoggiano rischiano di raddoppiare rispetto al 2016. Oggi siamo a sei, ma si potrebbe arrivare otto se Calenda presenterà una sua lista autonoma. «Se ci sono comunità che si fanno avanti e hanno voglia e disponibilità a presentarsi mi dico perché no? In un momento in cui tanti fuggono dalla politica e si fa fatica a trovare i ...

